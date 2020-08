Italië versoepelt voorwaarden om abortuspil te kunnen gebruiken JTO

08 augustus 2020

16u11

Bron: Belga 0 Vrouwen zullen in Italië ook gebruik kunnen maken van de abortuspil zonder daarvoor gehospitaliseerd te worden. Dat heeft de krant La Reppublica vandaag gemeld.

Vandaag wordt nog aanbevolen dat vrouwen die de pil RU486 gebruiken voor een abortus drie dagen in het ziekenhuis verblijven.

Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza zei aan de krant dat de nieuwe aanbevelingen in lijn zijn met wetenschappelijke bevindingen. "Ze betekenen een grote stap voorwaarts", zegt hij. Met de nieuwe richtlijnen worden ook de verschillen tussen verscheidene regio's in het land weggewerkt. Zo besliste de extreemrechtse autoriteiten van Umbrië in juni nog om het gebruik van de abortuspil te verbieden zonder hospitalisatie, wat tot protesten leidde.

In het katholieke Italië is abortus sinds 1978 legaal, maar 70 procent van de gynaecologen wil geen zwangerschapsonderbrekingen uitvoeren vanwege gewetensbezwaren. De abortuspil wordt gebruikt in 20 procent van de abortussen, de meest voorkomende methode is een operatie.