Italië verklaart 13 landen van herkomst als veilig: asielzoekers sneller terug naar Tunesië, Ghana en Albanië PVZ

04 oktober 2019

17u26

Bron: DPA 4 De Italiaanse regering heeft 13 landen in Afrika en Oost-Europa tot "veilige landen van herkomst" verklaard. Op die manier kunnen afgewezen asielzoekers sneller gerepatrieerd worden, verklaren minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio en minister van Justitie Alfredo Bonafede vrijdag in Rome.

De betrokken landen zijn Algerije, Marokko, Tunesië, Albanië, Bosnië, de Kaapverdische Eilanden, Ghana, Kosovo, Noord-Macedonië, Montenegro, Senegal, Servië en Oekraïne. Ongeveer een derde van de migranten die in Italië aankomen, komt uit deze landen.

Asielzoekers uit deze landen zullen door de nieuwe regelgeving automatisch niet in aanmerking komen voor bescherming en zullen het land moeten verlaten, tenzij ze kunnen aantonen dat ze in hun eigen land in gevaar zijn. De omgekeerde bewijslast geldt nu voor hen, legt Bonafede uit.

De verandering in de regelgeving zal de behandeling van asielaanvragen uit deze landen "van ongeveer twee jaar naar vier maanden" versnellen, aldus Di Maio.

Hierdoor zouden meer afgewezen asielzoekers gerepatrieerd worden, mede door nieuwe overeenkomsten die onderhandeld moeten worden met de landen van herkomst.