Italië trekt licentie van wegbeheerder Genua in: "Heropbouw kan onmetelijke pijn niet wegnemen" kg

17 augustus 2018

21u58

Bron: Belga 1 De Italiaanse regering heeft formeel de procedure opgestart om de licentie in te trekken voor het beheer van het stuk snelweg waarop de brug in Genua ligt die dinsdag instortte.

De wegbeheerder, Autostrade per l'Italia, is verantwoordelijk voor "de tragedie van het instorten van de brug", schrijft de Italiaanse premier Giuseppe Conte op Facebook. Eerder deed het nieuws volgens Conte de ronde dat de brug eventueel hersteld kon worden op kosten van de wegbeheerder. Geen enkel aanbod om de brug herop te bouwen kan de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder echter wegnemen, of de "onmetelijke" pijn die werd veroorzaakt, klinkt het.

De regering belooft ook dat ze de afdeling opvolging en inspectie van het ministerie van Infrastructuur zal versterken, en dat ze private wegbeheerders zal dwingen om meer te investeren in het onderhoud van de wegen.



Volgens Autostrade per l'Italia, onderdeel van Atlantia, werd steeds aan alle verplichtingen van de licentie voldaan en is het te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van de instorting waarbij zeker 38 doden vielen.