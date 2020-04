Italië telt opnieuw iets minder doden en besmettingen, maar nog steeds te veel: lockdown verlengd tot 3 mei ADN HLA

10 april 2020

18u58

Bron: Belga, ANP 2 Italië heeft vrijdag opnieuw 570 dodelijke slachtoffers door het coronavirus gerapporteerd. Dat zijn er minder dan donderdag, toen er 610 sterfgevallen werden gemeld. Het totale aantal doden in het land komt zo uit op 18.849. De landelijke lockdown wordt verlengd tot 3 mei, maakte premier Giuseppe Conte bekend.

Italië telt wereldwijd het meeste aantal doden door COVID-19. De verspreiding van het virus lijkt zich weliswaar te vertragen, meldt de civiele bescherming. Intussen zijn 30.455 Italianen genezen van het coronavirus, een stijging van 1.985. Het aantal patiënten op intensieve zorgen is voor de zevende dag op rij afgenomen, met 108 naar 3.497. Daarnaast zijn er 3.951 nieuwe besmettingsgevallen bevestigd, wat ook minder is dan de 4.204 van donderdag.



Verlenging maatregelen

De lockdown vanwege het coronavirus in Italië zal worden verlengd tot 3 mei omdat het virus nog steeds veel slachtoffers eist, heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte vrijdag bekendgemaakt. “Het is een moeilijk maar noodzakelijk besluit waar ik de volledige politieke verantwoordelijkheid voor draag”, zei hij.



De regering nam op 10 maart drastische maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. De ruim 60 miljoen Italianen kregen opdracht om in principe thuis te blijven en de meeste bedrijven moesten de deuren sluiten. De nationale beperkingen op het openbare leven duurden normaal tot 13 april. Als de maatregelen op 3 mei versoepeld worden, zullen de Italianen bijna 2 maanden in lockdown geleefd hebben.

De hoop is dat na 3 mei we voorzichtig kunnen herstarten, gradueel, maar dat we kunnen herstarten De Italiaanse premier Giuseppe Conte

“De datum die de Italianen met rood in hun agenda moeten omcirkelen, is 4 mei”, voorspelde de veelgelezen Corriere della Sera eerder op de dag al. “Op die dag kan, als alles goed gaat, de isolatie die miljoenen mensen momenteel thuis houdt, afzwakken. Maar bejaarden en risicogroepen zullen langer beschermd moeten worden.”

Sommige winkels mogen weer openen

Volgens Conte zullen sommige beperkingen nu al wel worden versoepeld. Zo kunnen sommige winkels volgende week de deuren weer openen. Conte noemde onder meer boekenwinkels en winkels met kinderkleding. In dat soort zaken is het volgens de premier zelden druk. Daardoor kunnen mensen makkelijker afstand houden tot elkaar. De overheid publiceert later een lijst met alle ondernemingen die binnenkort kunnen heropenen.

De premier drukte de Italiaanse bevolking op het hart om de maatregelen op te volgen en thuis te blijven. “De hoop is dat na 3 mei we voorzichtig kunnen herstarten, gradueel, maar dat we kunnen herstarten”, aldus Conte.

Sommige Italiaanse voetbalclubs speelden afgelopen week nog met het idee de training snel in kleine groepjes te hervatten. Dat is niet mogelijk nu de strenge maatregelen tot begin volgende maand van kracht blijven.

De premier uitte ook nog kritiek op het economische crisisplan waar de Eurogroep het over eens werd. Conte noemde de gemaakte afspraken “nog steeds onvoldoende” en zei dat zijn land blijft vasthouden aan eurobonds.

