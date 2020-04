Italië telt opnieuw iets minder doden en besmettingen, lockdown verlengd tot 3 mei ADN HLA

10 april 2020

18u58

Bron: Belga, ANP 2 Italië heeft vrijdag 570 nieuwe dodelijke slachtoffers door het coronavirus gemeld. Dat zijn er minder dan donderdag, toen er 610 sterfgevallen werden gemeld. Het totale aantal doden in het land komt zo uit op 18.849.

Italië telt wereldwijd het meeste aantal doden door COVID-19. De verspreiding van het virus lijkt zich weliswaar te vertragen, meldt de civiele bescherming. Intussen zijn 30.455 Italianen genezen van het coronavirus, een stijging van 1.985. Het aantal patiënten op intensieve zorgen is voor de zevende dag op rij afgenomen, met 108 naar 3.497. Daarnaast zijn er 3.951 nieuwe besmettingsgevallen bevestigd, wat ook minder is dan de 4.204 van donderdag.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Verlenging maatregelen

De lockdown vanwege het coronavirus in Italië zal worden verlengd tot 3 mei. Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte vrijdag bekendgemaakt. Hij sprak van een “moeilijke maar noodzakelijke beslissing”. De nationale beperkingen op het openbare leven werden ingevoerd op 10 maart en duurden normaal tot 13 april. Als de maatregelen op 3 mei versoepeld worden, zullen de Italianen bijna 2 maanden in lockdown geleefd hebben. “De datum die de Italianen met rood in hun agenda moeten omcirkelen, is 4 mei”, schreef Corriere della Sera. “Op die dag kan, als alles goed gaat, de isolatie die miljoenen mensen momenteel thuis houdt, afzwakken. Maar bejaarden en risicogroepen zullen langer beschermd moeten worden.”

Stapsgewijs

De Italiaanse media berichten voorts hoe, bij een stapsgewijze versoepeling van de maatregelen, specifieke handelszaken als eerste weer zullen openen. Het gaat dan bijvoorbeeld om boekenwinkels of klerenwinkels voor pasgeborenen. De horeca, maar ook scholen, tandartsen en sportcentra, zouden als laatste pas opnieuw hun deuren openen.

Meer over Italië

gezondheid