Italië telt in anderhalve maand tijd bijna 40 procent méér sterfgevallen SVM

04 mei 2020

16u14

Bron: Belga 4 In de periode van 20 februari tot 31 maart is in Italië het aantal sterfgevallen met bijna 40 procent de hoogte ingeschoten in vergelijking met de recente jaren. Dat blijkt uit een rapport van het statistisch bureau Istat. De oversterfte wordt aan de coronapandemie gelinkt.

Van 20 februari tot 31 maart zijn op het schiereiland meer dan 90.000 mensen overleden. Dat is 38,7 procent meer dan het gemiddelde van ongeveer 65.000 in dezelfde periode tijdens de jaren 2015-2019. Voor de bestudeerde periode was er dus een oversterfte van 25.000. Officieel hadden echter ‘slechts’ 13.710 overlijdens met Covid-19 te maken.

Volgens Istat is meer dan 90 procent van de oversterfte geconcentreerd in gemeenten met een hoog infectieniveau, vooral in het noorden van het land. In maart alleen al schoot het aantal sterfgevallen met 568 procent omhoog in de provincie Bergamo. De provincies Cremona en Lodi volgden met respectievelijk 391 procent en 370 procent. Istat baseerde zich op gegevens van 6.866 gemeenten of ongeveer 87 procent van het totaal.

De bestudeerde periode liep vanaf de dag waarop het eerste plaatselijk overgedragen besmettingsgeval vastgesteld werd (in de noordelijke stad Codogno; nvdr) tot het moment waarop de infectiecurve begon af te vlakken. In Italië zijn nu al meer dan 25.000 mensen aan Covid-19 overleden.

Lees ook: Het grote coronaraadsel: waarom slaat het virus niet overal even hard toe? (+)