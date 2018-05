Italië stevent twee maanden na verkiezingen alweer op nieuwe stembusslag af Verkiezingsoverwinnaars geraken er niet uit TT

04 mei 2018

15u15

Bron: Belga, Reuters, The Guardian 0 Het worden de gesprekken van de laatste kans maandag, wanneer Italiaans president Sergio Mattarella opnieuw de leiders van de grootste politieke partijen bij zich roept. Mattarella houdt dan al een derde rondje consultaties in een poging de impasse na de verkiezingen van 4 maart te doorbreken. Toch is de kans groot dat de Italianen binnenkort opnieuw naar de stembus moeten.

De kiezer schudde de kaarten begin maart bijzonder moeilijk. Het rechtse blok kwam als overwinnaar uit de bus met 37 procent van de stemmen. De uiterst rechtse partij La Lega van Matteo Salvini werd in dat blok de grootste partij en kreeg meer stemmen dan Forza Italia van ex-premier Silvio Berlusconi.

Grootste partij werd echter de populistische Vijfsterrenbeweging (Movimiento 5 Stelle of M5S) van Luigi Di Maio, die alleen opkwam en zo 33 procent haalde. Het linkse blok met de Partito Democratico (PD) van ex-premier Matteo Renzi bleef steken op 23 procent.

Meteen na de verkiezingen zag het er nochtans hoopvol uit voor de M5S en La Lega, maar de relaties tussen Di Maio en Salvini verzuurden al snel toen die eerste bleef eisen dat Salvini zonder Forza Italia in een regering zou stappen. De kwestie werd een breekpunt voor beide partijen.

Geen coalitie M5S - PD

Gisteren werd ook duidelijk dat er geen coalitie komt tussen de Vijfsterrenbeweging en centrumlinks. M5S zocht de voorbije dagen toenadering tot de PD in de hoop daar bondgenoten te vinden. En hoewel er binnen de Partito Democratico stemmen opgaan die regering mogelijk te maken, torpedeerde Renzi, die wel ontslag nam als partijvoorzitter maar nog veel invloed heeft binnen de partij, die optie met succes. President Mattarella kwam gisteren tot de conclusie dat een coalitie tussen M5S en centrumlinks dan ook niet levensvatbaar was.

Mattarella wi komende maandag bekijken "of de partijen andere perspectieven hebben voor een regeringsmeerderheid."

Op naar regering van technocraten?

Volgens Italiaanse media stevent het land nu af op een regering van technocraten, waarbij ontslagnemend eerste minister Paolo Gentiloni (PD) de leiding blijft behouden. Gentiloni zou dinsdag al benoemd kunnen worden. De regeringsploeg zou aanblijven zo lang als nodig om de begroting goed te keuren, nieuwe verkiezingen te organiseren en indien mogelijk de kieswet aan te passen.

Nieuwe verkiezingen zouden er dan mogelijk komen in december, maar ook daar zijn de partijen verdeeld over. De Vijfsterrenbeweging wil de Italianen liefst al op 24 juni naar de stembus sturen, La Lega wil zo lang mogelijk wachten. Salvini ziet zich gesterkt door puike resultaten bij enkele lokale verkiezingen de afgelopen weken, waarbij de Vijfsterrenbeweging het niet goed deed. De partijleider van La Lega hoopt wellicht dat zijn populistische concurrent tegen het einde van het jaar nog feller verzwakt is.