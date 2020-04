Italië start versoepeling maatregelen op 4 mei: iets meer bewegingsvrijheid, eerste industriële sectoren herstarten ADN

26 april 2020

21u52

Bron: Belga, ANP 0 Italië versoepelt zoals eerder aangekondigd vanaf 4 mei geleidelijk aan de nationale inperkingsmaatregelen, die waren afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Premier Giuseppe Conte heeft zondagavond iets meer informatie gegeven over die aanpassingen aan de strikte lockdown in zijn land.

Italië legde op 10 maart strikte inperkingsmaatregelen op. Vanaf mei zullen burgers opnieuw in hun eigen regio kunnen bewegen onder strikte regels. Voorlopig blijft het wel overwegend verboden om naar andere regio’s te reizen. Burgers zullen vanaf 4 mei ook meer buitensporten kunnen uitoefenen en nabij hun woningen aan sport kunnen doen.

Industrie

De eerste “strategische” bedrijven zouden komende week al mogen openen, indien ze toelating krijgen van de lokale autoriteiten. Het gaat om firma’s die gericht zijn op de export. Voorwaarde is wel dat de bedrijven hun personeel tegen infectie met het virus kunnen beschermen.



Als eerste industriële sectoren zullen de bouw en de maakindustrie op 4 mei mogen herstarten. De handel en musea kunnen op 18 mei heropenen. Bars en restaurants zullen nog langer moeten wachten, de scholen blijven dicht tot september.

Strijd niet gestreden

"We willen allemaal dat het land herstart", aldus Conte. "Maar de enige manier om met het virus samen te leven in deze fase, is door niet ziek te worden en door social distancing.” Hij waarschuwde de Italianen nog dat de strijd tegen het virus nog lang niet is gestreden: “We zullen ook de komende maanden nog zwaar op de proef gesteld worden”.

De afgelopen 24 uur zijn in Italië 260 doden door COVID-19 gemeld, het laagste aantal sinds 14 maart. Toen werden er 175 doden gemeld in het land. Sinds 14 maart telde Italië elke dag meer dan 300 doden, met pieken tot 1.000. In totaal zijn nu 26.644 doden door COVID-19 geteld in Italië.

Lees ook: Is Covid-19 al gemuteerd? Hoelang kan het overleven op een deurklink? Wetenschappers leggen uit wat we wel en niet weten over het virus (+)