Italië staat migranten toch toe aan land te gaan op Sicilië

13 juli 2018

09u52

Bron: ANP 0 De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft zich er persoonlijk mee bemoeid dat 67 migranten naar een Siciliaanse haven mochten komen, nadat ze voor de Libische kust uit zee waren opgepikt. Dat melden Italiaanse media vandaag.

De minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, had gezegd dat de boot met 58 mannen en negen vrouwen en kinderen niet mocht aanleggen en "de groep misdadigers" beslist geen voet aan wal mocht zetten. Maar gisterenavond gebeurde dat toch in de Siciliaanse stad Trapani.

De migranten waren het afgelopen weekeinde door een Italiaanse sleepboot voor de Libische kust opgepikt. Een aantal van hen zou de Italiaanse bemanning zo hebben bedreigd, dat die zich op de brug van het schip insloot en de autoriteiten alarmeerde. De Italiaanse kustwacht nam de migranten op zee over. Justitie in Trapani onderzoekt nu de zaak.



Voor Salvini van de rechts-populistische partij Lega is het stoppen van de migrantenstroom een prioriteit. Afgelopen maand stopte hij de komst van schepen van hulporganisaties. Hij wil nu ook migranten weren die op marineschepen van Europese missies in de Middellandse Zee zijn beland.