Italië sluit alle winkels, restaurants en bars, maar de supermarkten blijven open RL

12 maart 2020

00u15

Bron: Belga, Twitter 0 De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft woensdag de sluiting van alle winkels, bars en restaurants aangekondigd, met uitzondering van apotheken en supermarkten. Ook essentiële publieke diensten als openbaar vervoer en nutsvoorzieningen blijven in bedrijf. De regering wil zo verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.

Samen zullen we het redden Italiaanse premier Giuseppe Conte

Fabrieken mogen open blijven met de vereiste veiligheidsmaatregelen. Maar afdelingen die niet noodzakelijk zijn voor de productie, gaan dicht. Conte deed een beroep op de flexibiliteit en beval thuiswerken aan. Hamsteren is volgens de premier niet nodig. De activiteiten in landbouw, veeteelt en de voedselverwerkende industrie zullen doorgaan.

Un messaggio per voi: https://t.co/oY0xKVMBYl Giuseppe Conte(@ GiuseppeConteIT) link

Land in lockdown

In een boodschap aan het land roept Conte de Italianen op om de hoop niet te verliezen. Hij waarschuwt dat het aantal besmettingen nog een tijd kan toenemen en zegt dat het wellicht weken zal duren vooraleer de uitbraak afneemt. "Samen zullen we het redden", aldus de premier.

Alle niet noodzakelijke activiteiten moeten stopgezet worden. Italië vecht met drastische maatregelen tegen het coronavirus. Het hele land is in lockdown. De zowat zestig miljoen inwoners mogen zich niet meer vrij verplaatsen. In totaal telt Italië officieel 12.400 besmettingen met het virus. Meer dan 820 patiënten zijn overleden. De noordelijke regio Lombardije is het zwaarst getroffen.