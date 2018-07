Italië schiet vissersboot met 450 migranten dan toch te hulp KVDS kg

14 juli 2018

11u15

Bron: Belga 20 Italië is de 450 migranten aan boord van een visserboot op de Middellandse Zee dan toch te hulp geschoten. De migranten zijn vanochtend overgestapt op een Italiaans schip en een schip van de Europese grensbewakingsdienst Frontex, zo meldt het persagentschap Ansa.

Volgens Ansa zijn inmiddels acht vrouwen en kinderen wegens hun precaire gezondheidstoestand door de Italiaanse kustwacht overgebracht naar het eiland Lampedusa. Of ook de overige migranten naar Italië worden gebracht, is vooralsnog onduidelijk.

Volgens Italiaanse media gaat het dit keer om een grote vissersboot, die vanuit Libië vertrok en tot op enkele zeemijlen van het eiland Linosa nabij Lampedusa raakte. Dat duidt er volgens Italiaanse commentatoren op dat "de route naar Lampedusa" weer geopend is. Mensensmokkelaars zouden daarmee reageren op de nieuwe ontwikkelingen op de migratieroutes.

"Smokkelaars en wereldverbeteraars"

Italië liet vrijdag nog verstaan dat het niet bereid was om de migranten op te vangen. Het schip is eerst in Maltese wateren geweest en daarom is Malta verantwoordelijk, zo stelde minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini op Twitter. "Malta, smokkelaars en wereldverbeteraars in heel Italië en de rest van de wereld moeten weten dat dit schip geen Italiaanse haven kan en mag binnenvaren", klonk het toen.

Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare.

Abbiamo già dato, ci siamo capiti?😉 pic.twitter.com/HmpA8x7rPY Matteo Salvini(@ matteosalvinimi) link

Malta betwistte de stelling van Salvini. Toen de Maltese reddingsdiensten op de hoogte werden gebracht, bevond het schip zich volgens een regeringswoordvoerder in de hoofdstad Valletta op 53 zeemijlen van het Italiaanse eiland Lampedusa en op 110 zeemijlen van Malta. Het land is dan ook niet verantwoordelijk, zo voegde hij toe.