Italië roept Franse ambassadeur op matje vanwege Aquarius en vraagt Frankrijk meer vluchtelingen op te vangen TT JV

13 juni 2018

09u38

Bron: ANP, AFP 10 Italië heeft de Franse ambassadeur op het matje geroepen vanwege de Franse kritiek op de manier waarop Rome omspringt met reddingsschip Aquarius. Italië wil ook dat Frankrijk haar engagementen over het aantal op te vangen vluchtelingen nakomt.

Italië weigerde eerder het vaartuig met honderden vluchtelingen aan boord te laten aanleggen. Volgens de Franse president Emmanuel Macron getuigde die houding van de Italiaanse regering van "een zekere mate van cynisme en een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef".

De Italiaanse premier Giuseppe Conte reageerde daar gisteren al boos op. Nu moet de Franse ambassadeur zich melden.

De meer dan zeshonderd vluchtelingen zijn onderweg naar Spanje. Zo'n vierhonderd opvarenden stapten over op twee Italiaanse schepen, die vervolgens samen met de Aquarius koers zetten naar Valencia.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft de Franse president Emmanuel Macron ook opgeroepen om inzake het opvangen van migranten blijk te geven van "generositeit", want Frankrijk komt volgens de minister zijn engagementen niet na.

In de Italiaanse Senaat herinnerde Salvini eraan dat Frankrijk zich ertoe had geëngageerd 9.816 migranten die de laatste jaren in Italië zijn aangekomen, op te nemen, maar Parijs heeft er slechts 640 onthaald. Hij nodigde het Franse staatshoofd aldus uit "woorden in daden om te zetten en een signaal van generositeit te geven" door migranten te onthalen.

De minister zei tevens dat Frankrijk van begin dit jaar tot einde mei 10.249 migranten, die de grens waren overgestoken, naar Italië heeft teruggestuurd.

Salvini, die leider is van de rechtspopulistische Lega, wilde ook excuses voor recente verklaringen van Parijs in verband met de weigering van Rome om het vluchtelingenschip Aquarius toegang te geven tot een Italiaanse haven. Hij sprak in de Senaat kort nadat de Franse ambassadeur in Rome op het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was ontboden in verband met de polemiek rond de Aquarius.