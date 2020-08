Italië registreert hoogste aantal besmettingen in meer dan drie maanden KVE

23 augustus 2020

18u33

Bron: Belga 10 Italië heeft zondag opnieuw een stijging van de dagelijkse telling van nieuwe coronabesmettingen opgetekend. Met 1.200 nieuwe gevallen bereikt de uitbraak het hoogste aantal in meer dan drie maanden.

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid zegt dat het totale aantal infecties 259.345 bedraagt, terwijl er zeven nieuwe dodelijke slachtoffers vielen, waardoor het totale dodental oploopt tot 35.437.

Italië was het eerste westerse land dat door de pandemie werd getroffen, maar na een ernstige noodsituatie in maart en april heeft het wekenlang betere cijfers gehad dan andere Europese landen.



Het dagelijkse besmettingsaantal daalde half juli tot een dieptepunt van 114, maar is sindsdien omhooggegaan. De stijging verhoogt het risico van nieuwe lockdownmaatregelen en mogelijke problemen voor de geplande heropening van scholen in september.

