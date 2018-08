Italië redt 170 migranten op zee, maar verwijst ze door naar Malta SVM

16 augustus 2018

21u40

Bron: Belga 2 De Italiaanse kustwacht heeft vorige nacht 170 migranten gered in internationale wateren. Er wordt nu aan Malta gevraagd om de mensen op te vangen. Dat maakte de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini (Lega) bekend.

Salvini stelt dat de boot van migranten zich bevond in een gebied waarvoor de hulpdiensten van Malta bevoegd zijn. Volgens de extreemrechtse politicus was bovendien een Maltees schip ter plaatse gekomen, maar heeft het geen hulp geboden.

"De Maltezen hebben het schip tot dichter bij het Italiaanse gebied begeleid. Een boot van de Italiaanse kustwacht heeft -zonder het ministerie van Binnenlandse Zaken te informeren- de migranten aan boord genomen, hoewel ze zich nog in het Maltese gebied bevonden", vervolgt Salvini. "Ik heb de Italiaanse boot gevraagd om de Maltese autoriteiten te contacteren (...) zodat er een haven beschikbaar wordt gesteld waar ze kunnen uitstappen."

In Italië is sinds juni een rechts-populistische regering aan de macht, die beloofd had strenger op te treden tegen de toestroom van migranten in het land. "Nadat we de voorbije jaren zowat 700.000 immigranten geaccepteerd hadden, denk ik dat Italië zijn plicht -en die van de anderen- meer dan vervuld heeft", besluit Salvini.