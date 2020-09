Italië: rechts blok Salvini wint, maar niet in Toscane KVE KV

21 september 2020

18u02

Bron: ANP, Belga 1 Het rechtse blok van Lega-leider Matteo Salvini heeft bij lokale verkiezingen in Italië volgens de eerste prognoses in een aantal regio's gewonnen, maarniet in Toscane. Daar regeert centrum-links al 50 jaar en dat blijft zo. De linkse kandidaat Eugenio Giani eiste vanavond zijn overwinning in Toscane op. Zijn extreemrechtse rivale Susanna Ceccardi erkende haar nederlaag. Volgens voorlopige resultaten is Giani goed voor 48 procent van de stemmen en Ceccardi net geen 41 procent.

Algemeen genomen is de verkiezingsuitslag een meevaller voor minister-president Giuseppe Conte, voor wie deze stembusgang in zeven regio's de eerste belangrijke test is sinds de uitbraak van corona in februari. Lega en zijn conservatieve bondgenoten zegevierden wel zoals voorspeld in Veneto en Ligurië. In Veneto schaarde Luca Zaia zelfs driekwart van de kiezers achter zich. Ook in Marche (Marken) draagt de Democratische Partij (PD) de macht over aan de rechtse oppositie. In Campania en in de zuidelijke regio Puglia, waar de strijd aanvankelijk gelijk op ging, overtuigden de linkse lijsttrekkers wel.

Behalve de regionale verkiezingen, die zondag begonnen in zeven regio's en maandagmiddag eindigden, werd tevens een referendum gehouden over beperking van het aantal parlementariërs. Een ruime meerderheid van de Italianen, 60 à 64 procent, lijkt te hebben ingestemd met minder leden in het Lager- (naar 400) en Hogerhuis (naar 200). Nu zetelen er in Rome nog 945 in totaal.



De bezuinigingsmaatregel is een succesje voor de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S), die na het opstappen van Lega verrassend een regeringscoalitie vormde met de progressieven onder leiding van de onafhankelijke Conte. M5S was een groot pleitbezorger van deze hervorming, niet alleen omdat het veel geld bespaart maar ook de efficiëntie van het parlement moet verbeteren.