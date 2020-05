Italië, Polen en aantal Duitse deelstaten heropenen restaurants en cafés AW

18 mei 2020

08u14

Bron: Belga 0 In Italië, een van de landen die het meest getroffen zijn door de coronapandemie, en Polen mogen vandaag de cafés en restaurants opnieuw de deuren openen. Ook in bepaalde Duitse deelstaten kunnen inwoners weer uit eten en op café.

Italië was het eerste land ter wereld dat zijn volledige bevolking in lockdown plaatste in de strijd tegen het coronavirus. Vanaf 4 mei werden de teugels al wat losgelaten en vandaag gaat het land de tweede fase van de versoepelingen in. Niet alleen de horeca mag de deuren opnieuw openen, maar ook de Sint-Pietersbasiliek in Rome kan weer bezoekers ontvangen.

Op 24 uur tijd vielen in het land 145 doden door COVID-19. Dat is het laagste dagelijkse aantal sinds het begin van de lockdown op 9 maart, bleek zondag uit de meest recente cijfers van de Italiaanse civiele bescherming. Het totale dodental in het Zuid-Europese land ligt nu op 31.908, 225.435 mensen raakten besmet.

In Polen openen niet alleen restaurants en cafés, maar ook schoonheidssalons en sportzalen. Alle zaken moeten rekening houden met strenge veiligheidsmaatregelen. Zo mag er slechts een persoon per vier vierkante meter binnen. Kapsalons mogen enkel op afspraak werken. Afgelopen weekend werd het aantal mensen dat een religieuze dienst mag bijwonen opgetrokken.

In het land zijn in totaal meer dan 18.000 gevallen van het coronavirus vastgesteld. Er vielen in totaal ruim 900 doden.

In Duitsland worden de maatregelen in bepaalde deelstaten versoepeld, waardoor de horeca op verschillende plaatsen weer de deuren kan openen.

Vanuit de sector klinkt er kritiek omdat de regels verschillen tussen de verschillende deelstaten en zelfs binnen de deelstaten zelf.