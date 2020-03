Italië plaatst regio Lombardije en 14 provincies in quarantaine SPS IB

08 maart 2020

04u46

Bron: ANP 30 Italië breidt de gebieden waar strenge voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen het nieuwe coronavirus flink uit tot de hele regio Lombardije en veertien nabijgelegen provincies. Dat heeft premier Giuseppe Conte gezegd tegen persbureau ANSA.

Het gaat naast Lombardije om de provincies Modena, Parma, Piacenza, Emilia-Romagna, Rimini, Pesaro en Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso en Venetië.

Conte zag zich genoodzaakt te reageren, nadat in Italiaanse media al berichten naar buiten kwamen over nieuwe quarantainegebieden. “Het is onaanvaardbaar”, aldus Conte over het lek. “Dit helpt mee aan onzekerheid en heeft verwarring gecreëerd. We kunnen dit niet accepteren.”

Bars en restaurants open

Hij ontkent dat de gebieden grotendeels van de buitenwereld worden afgesloten. Scholen en veel kroegen blijven door het hele land dicht. Mensen wordt aangeraden thuis te blijven. De maatregelen gelden tot ten minste 3 april. Bars en restaurants blijven open, maar moeten ervoor zorgen dat iedereen minstens een meter uit elkaar zit. Tot nu toe had Italië elf dorpen met een gezamenlijke bevolking van 50.000 mensen in de regio Lombardije en delen van het gebied rond Venetië in quarantaine geplaatst.

De belangrijkste stad in de regio Lombardije is Milaan. Het is de Italiaanse financiële hoofdstad en heeft een bevolking van iets minder dan 1,4 miljoen mensen. In de hele regio Lombardije wonen 10 miljoen mensen.

Gisterenavond werd bekend dat het aantal in Italië geconstateerde gevallen van het nieuwe coronavirus was gestegen tot 5883. In totaal zijn 233 mensen overleden. Van alle patiënten zijn er 589 volledig hersteld.