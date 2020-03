Italië plaatst regio Lombardije en 11 provincies in quarantaine SPS

07 maart 2020

22u31

Bron: ANP 12 Italië breidt de gebieden die momenteel onder quarantaine staan, de zogenaamde 'rode zones', uit tot de hele regio Lombardije en elf provincies in de omliggende regio's.

Zo'n zone sluit het gebied geheel af van de buitenwereld. Mensen mogen de gebieden niet in of uit, behalve in geval van nood. Scholen, gymzalen, zwembaden, wellnesscentra, musea, culturele centra, bioscopen, theaters en skigebieden zijn gesloten. Winkelcentra zijn alleen open van maandag tot vrijdag. De verloven voor alle gezondheidswerkers worden ingetrokken. De maatregelen gelden tot ten minste 3 april.

De nieuwe nationale noodmaatregelen zijn vastgesteld in een regeringsdecreet dat naar verwachting zaterdagavond of zondag in werking zal treden. Tot nu toe had Italië elf dorpen met een gezamenlijke bevolking van 50.000 mensen in de regio Lombardije en delen van het gebied rond Venetië in quarantaine geplaatst.

10 miljoen mensen

De belangrijkste stad in de regio Lombardije is Milaan. Het is de Italiaanse financiële hoofdstad en heeft een bevolking van iets minder dan 1,4 miljoen mensen. In de hele regio Lombardije wonen 10 miljoen mensen.

De provincies die de 'zone rood' worden zijn: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venetië, Padua, Treviso, Asti en Alessandria. Ook enkele delen van de noordelijke regio's van Emilia-Romagna, Veneto en Piëmont vallen onder het decreet.

Zaterdagavond werd bekend dat het aantal in Italië geconstateerde gevallen van het nieuwe coronavirus was gestegen tot 5.883. In totaal zijn 233 mensen overleden. Van alle patiënten zijn er 589 volledig hersteld.

