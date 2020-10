Italië overweegt algemene mondmaskerplicht in te voeren SVM

05 oktober 2020

18u14

Bron: Belga 1 De Italiaanse regering denkt eraan een algemene mondmaskerplicht in te voeren in de strijd tegen het coronavirus. Dat betekent dus dat ook buitenshuis te allen tijde een masker gedragen zou moeten worden. Dat melden Italiaanse media op basis van bronnen binnen de regering. De maatregel zou woensdag al kunnen ingaan.

Verschillende Italiaanse regio's, zoals Latium, hebben zo’n maatregel al ingevoerd. Tot nu toe geldt de mondmaskerplicht hoofdzakelijk binnen, in kantoren en eetgelegenheden en op het openbaar vervoer. Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza wil morgen in het parlement de noodtoestand vanwege corona laten verlengen tot 31 januari 2021. De noodtoestand loopt op 15 oktober af.

In de zuidelijke regio Campania, met onder meer Napels, is het nu ook verplicht buitenshuis een mondmasker te dragen. Bars en ijssalons moeten op weekdagen al om 23 uur dicht en om middernacht in het weekend. Restaurants mogen na 23 uur niemand meer binnenlaten. De regel geldt ook op Sicilië, in Calabrië, Basilicata en Lazio (met daarbij Rome).

De Italiaanse autoriteiten zien de jongste weken een duidelijke stijging in het aantal infecties. Gisteren kwamen er 2.578 nieuwe besmettingen bij, 18 mensen overleden aan het virus. In totaal stierven in Italië al 36.000 mensen aan Covid-19. Met 431 nieuwe gevallen was Campania de meest getroffen regio.

Discussie over thuiswerk in Duitsland

De Duitse regeringspartijen ruziën dan weer over het recht op thuiswerken. De sociaaldemocratische minister voor Werkgelegenheid Hubertus Heil wil dat werknemers voortaan minstens 24 dagen per jaar thuis mogen werken, ook na de coronacrisis. Maar de christendemocraten van bondskanselier Merkel zien dat niet zitten.

Volgens hen leidt het thuiswerken tot extra papieren rompslomp. Deze bureaucratie vormt een extra belasting voor ondernemers in deze coronatijden, zeggen politici uit de fractie van CDU en CSU.

Heil benadrukt dat het recht alleen geldt als het thuiswerken mogelijk is bij een bedrijf. Hij kreeg steun van de minister voor Milieu, SPD-partijgenote Schulze. Zij wijst op de voordelen voor het klimaat als er minder wordt gereisd om te werken, denk maar aan minder vervuilende files. Het is een stap naar meer milieubescherming, aldus Schulze tegen Duitse media. Volgens schattingen zou het beroepsverkeer dan met 8 procent dalen.

