Italië op ramkoers met Europese Commissie: "Vandaag oplossing voor migranten of we stoppen met betalen" Brussel gepikeerd over dreigement Italië TT

24 augustus 2018

13u25

Bron: Belga, ANP 3 Luigi Di Maio, de leider van de populistische regeringspartij M5S (Vijfsterrenbeweging) dreigt ermee de betalingen aan de EU stop te zetten als er vandaag geen oplossing gevonden wordt voor de migranten die aan boord zitten van de Diciotti. Dat schip van de Italiaanse kustwacht ligt nog altijd aangemeerd in de haven van Catania, op het Italiaanse eiland Sicilië.

Als de EU "geen akkoord vindt over het schip Diciotti en over de verdeling van de vluchtelingen, dan is de Vijfsterenbeweging niet langer bereid de EU jaarlijks 20 miljard euro te geven", verklaarde Di Maio, die ook vicepremier is, in een videoboodschap die via Facebook werd verspreid.

De geredde migranten bevinden zich al meer dan een week op de boot van de Italiaanse kustwacht. In de haven van Catania zijn 27 minderjarigen van boord kunnen gaan, maar 150 anderen zitten er nog altijd vast. Volgens senator Davide Faraone van de sociaaldemocratische partij PD zijn sommige inzittenden intussen in hongerstaking gegaan.

"Dreigen helpt niet"

Italië eist dat ook andere EU-landen migranten van het schip opnemen. Vanmiddag komen in Brussel vertegenwoordigers van verschillende EU-landen samen om over de opvang van migranten te spreken. Een woordvoerder wenste niet mee te delen welke landen daaraan meedoen. De bijeenkomst staat open "voor iedereen die geïnteresseerd is in een Europese oplossing", klinkt het.

De Europese Commissie reageert gepikeerd op het dreigement van Italië. "Met de vinger wijzen en dreigen helpt niet'', aldus een woordvoerder. Het is nooit voorgekomen dat een EU-land zijn maandelijkse contributie niet overmaakt.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had gisteren al uitgesloten dat een deel van de opvarenden in België zou worden opgevangen.