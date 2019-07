Italië ontsnapt aan Europese strafprocedure voor schuld ttr

03 juli 2019

15u18

Bron: belga 0 buitenland Italië ontsnapt voorlopig aan een Europese strafprocedure voor de buitensporige overheidsschuld. Dat heeft Eurocommissaris van Financiën Pierre Moscovici vandaag aangekondigd. De Italiaanse regering stelde haar begrotingsplannen voor dit jaar maandag bij in de hoop een buitensporigtekortprocedure te kunnen vermijden.

De Europese Commissie zette begin vorige maand de deur naar een buitensporigtekortprocedure tegen Italië open. Het op twee na grootste euroland torst een schuldenberg van 2.300 miljard euro of 132 procent van het bbp, en die dreigde door het beleid van Rome nog verder op te lopen.

Zo'n procedure kan in theorie tot financiële sancties leiden, maar zo ver komt het voorlopig niet. De Italiaanse regering heeft de begrotingsplannen voor 2019 na wekenlang onderhandelen met de Europese Commissie maandag bijgesteld en voldoet nu voor dit jaar wel aan de Europese regels, besliste de Commissie vandaag.



Concreet gaat het om een correctie van 7,6 miljard euro of 0,42 procent van het bbp, waardoor het begrotingstekort voor 2019 beperkt blijft tot 2,04 procent van het bbp in plaats van de 2,5 procent die de Commissie eerder had voorspeld. Die maatregelen zorgen ervoor dat het structurele tekort van Italië met 0,2 procentpunt van het bbp zal dalen, terwijl eerde een toename met 0,2 procentpunt was voorspeld. De ministers van Financiën van de eurozone moeten de beslissing van de Commissie volgende week nog goedkeuren. Eurocommissaris Pierre Moscovici "vertrouwt erop dat ze dit zullen doen", zei hij.

Regels

Italië ontspringt voorlopig dus de dans, maar moet toch op de tellen blijven passen, waarschuwt Moscovici. "We moeten blijven aandringen op de noodzaak om de regels van het groei- en stabiliteitspact ook in 2020 te respecteren. Daarvoor zullen ook structurele hervormingen nodig zijn om voldoende groei te realiseren, zodat de schuld en het tekort kunnen dalen." Volgens Moscovici zal het een van de laatste taken van de huidige Commissie zijn om de ontwerpbegroting voor 2020 van de Italianen te analyseren, "een zeer belangrijke en gevoelige taak".

De Europese ontwerpbegrotingen moeten tegen half oktober binnen zijn, op 1 november schiet de nieuwe Europese Commissie uit de startblokken.