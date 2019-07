Italië ontsnapt aan Europese strafprocedure voor schuld ttr

03 juli 2019

15u18

Bron: belga 0 buitenland Italië ontsnapt voorlopig aan een Europese strafprocedure omwille van de buitensporige overheidsschuld. Dat heeft Eurocommissaris van Financiën Pierre Moscovici vandaag aangekondigd. De Italiaanse regering stelde haar begrotingsplannen voor dit jaar maandag bij in de hoop een buitensporigtekortprocedure te kunnen vermijden.

De Europese Commissie zette begin vorige maand de deur naar een buitensporigtekortprocedure tegen Italië open. Het op twee na grootste euroland torst een schuldenberg van 2.300 miljard euro of 132 procent van het bbp. Volgens de Commissie dreigde de schuld door het beleid van de populistische coalitie verder te ontsporen: van een staatsschuld van 132,2 procent van het bbp in 2018 tot 135,7 procent in 2020. De staatsschuld mag volgens de Europese regels eigenlijk niet meer dan 60 procent bedragen. Het was de eerste keer dat de Commissie aanbeval om een lidstaat op het strafbankje te zetten wegens de schuld. In eerdere procedures ging het telkens om een buitensporig nominaal begrotingstekort.

Een buitensporigtekortprocedure kan in theorie tot financiële sancties leiden, ten belope van 0,2 procent van het bbp. In het geval van Italië gaat het dan om 3,5 miljard euro. Maar zo ver komt het voorlopig niet. De Italiaanse regering heeft de begrotingsplannen voor 2019 na wekenlang onderhandelen met de Europese Commissie maandag bijgesteld en voldoet nu voor dit jaar wel aan de Europese regels, besliste de Commissie vandaag.

Stemmen

Concreet gaat het om een correctie van 7,6 miljard euro of 0,42 procent van het bbp, waardoor het begrotingstekort voor 2019 beperkt blijft tot 2,04 procent van het bbp in plaats van de 2,5 procent die de Commissie eerder had voorspeld. Het geld komt deels van de som die Italië had gereserveerd voor sociale programma’s van circa 1,5 miljard euro. Hier bleek minder behoefte aan dan aanvankelijk werd gedacht. De maatregelen zorgen ervoor dat het structurele tekort van Italië met 0,2 procentpunt van het bbp zal dalen, terwijl eerde een toename met 0,2 procentpunt was voorspeld.

Het Italiaanse parlement moet nu binnen de 60 dagen stemmen over het hele pakket. Eurocommissaris Pierre Moscovici legt de beslissing van de Commissie volgende week maandag voor aan de ministers van Financiën. Hij “vertrouwt erop” dat ze zijn mening zullen delen, zei hij woensdag.

Italië ontspringt voorlopig dus de dans, maar moet toch op de tellen blijven passen, waarschuwt Moscovici. “We moeten blijven aandringen op de noodzaak om de regels van het groei- en stabiliteitspact ook in 2020 te respecteren. Daarvoor zullen ook structurele hervormingen nodig zijn om voldoende groei te realiseren, zodat de schuld en het tekort kunnen dalen.” Volgens Moscovici zal het een van de laatste taken van de huidige Commissie zijn om de ontwerpbegroting voor 2020 van de Italianen te analyseren, “een zeer belangrijke en gevoelige taak”. De Europese ontwerpbegrotingen moeten tegen half oktober binnen zijn, op 1 november schiet de nieuwe Europese Commissie uit de startblokken.

Doelstelling

Moscovici benadrukte nog dat het niet de bedoeling is om lidstaten te straffen. “De doelstelling van het stabiliteits- en groeipact is om te verzekeren dat regeringen gezonde publieke financiën nastreven en problemen snel corrigeren. Ik stel tevreden vast dat dit vandaag het geval is”, klonk het. Volgens de Fransman heeft de Italiaanse regering alvast de garantie gegeven om ook voor 2020 structurele maatregelen te nemen. Dat gebeurde in een brief aan de Commissie, ondertekend door premier Giuseppe Conte en minister van Financiën en Economie Giovanni Tria.

Een buitensporigtekortprocedure is mogelijk als het begrotingstekort oploopt tot 3 procent van het bbp of de schuld boven de 60 procent van het bbp uitkomt. Sinds Spanje vorige maand als laatste EU-lidstaat van het Europese strafbankje werd gehaald zit geen enkel land meer in de buitensporigtekortprocedure. In volle eurocrisis waren dat er maar liefst 24, waaronder ook België. Verschillende lidstaten kregen in juni wel een kritisch rapport, waaronder opnieuw ons land, maar tot een strenger Europees begrotingstoezicht leidt dat voorlopig niet.