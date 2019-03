Italië onderzoekt raadselachtige dood van ‘bunga bunga’-model AW

16 maart 2019

16u46

Bron: AD, BBC 0 In Italië is er een onderzoek geopend naar het verdachte overlijden van Imane Fadil (33), een Marokkaans model dat regelmatig te gast was bij de beruchte ‘bunga bunga’-seksfeestjes van voormalig Italiaans premier Silvio Berlusconi.

Fadil overleed op 1 maart in een ziekenhuis in Milaan. Daar was ze een maand eerder opgenomen met ernstige buikpijn. De vrouw vertelde vrienden en haar advocaat destijds dat ze was vergiftigd. Of dat klopt is onduidelijk. Hoofdaanklager Francesco Greco zei tegen persbureau Reuters dat de artsen nog niet hebben kunnen vaststellen welke aandoening tot haar dood heeft geleid.



Het model getuigde in 2012 in de rechtszaak tegen Berlusconi's beruchte seksfeestjes. Ze deed destijds een boekje open over wat zich afspeelde op zijn feesten. Fadil vertelde onder meer hoe danseressen verkleed als nonnen uit de kleren gingen.

Na de dood van Fadil zei Silvio Berlusconi aan de pers dat het “altijd jammer is als een jong persoon sterft”. Maar hij ontkent dat hij iets te maken heeft met haar dood. “Als ik haar beschuldigingen lees, lijkt het alsof ze alles verzonnen heeft", aldus Berlusconi.

Minderjarige prostituee

Berlusconi werd er destijds van verdacht dat hij een minderjarige prostituee had betaald voor seks.

Italiaanse media berichten dat Fadil een boek aan het schrijven was over haar ervaringen. Magistraten zouden na haar dood de hand hebben gelegd op de tekst.



De gewezen Italiaanse premier wordt ook vervolgd voor de omkoping van getuigen in Milaan, Sienna, Rome en Turijn. Hij wordt ervan beschuldigd miljoenen euro’s te hebben betaald voor de discretie van de deelnemers aan zijn bunga bunga-feestjes.