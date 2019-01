Italië neemt twee ton pure cocaïne in beslag, met waarde van 500 miljoen euro ADN

31 januari 2019

12u34

Bron: Belga 0 De Italiaanse politie heeft in de haven van Genua meer dan twee ton pure cocaïne in beslag genomen, ter waarde van ongeveer 500 miljoen euro. Het gaat om de grootste drugsvangst van de afgelopen 25 jaar, zegt de politie.

De drugs werden op 23 januari ontdekt en waren verdeeld over 60 zakken die in een container stonden aan boord van een schip uit Colombia.

De boot was in Genua aangemeerd voor een tussenstop en zou normaal gezien verder koers zetten naar het Spaanse Barcelona, waar de drugs zouden worden uitgeladen om verdeeld te worden op de Europese markt.



Gisteren kondigde de Italiaanse politie ook al een grote drugsvangst aan, ditmaal in de haven van Livorno, in Toscane. Daar werd meer dan 640 kg cocaïne met een waarde van zo'n 130 miljoen euro in beslag genomen.