Italië meldt laagste aantal nieuwe coronagevallen sinds start van epidemie ttr

23 juni 2020

19u44

Bron: belga 18 Italië heeft vandaag "slechts" 122 nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus gemeld, wat het laagste aantal is sinds de begindagen van de epidemie eind februari.

Het eerste officiële geval van het coronavirus in Italië werd gemeld op 20 februari. Op 26 februari ging het om 76 nieuwe besmettingen en de volgende dag om 252 nieuwe infecties. Tegen eind maart was het aantal nieuwe besmettingen per dag dramatisch toegenomen.

Vandaag bedroeg het totale aantal besmettingen 238.833, en zijn er met 18 nieuwe sterfgevallen al 34.675 coronadoden gevallen. Achttien doden is het laagste dagtotaal sinds 2 maart. Ook was het aantal actieve gevallen dinsdag in vergelijking met maandag met meer dan duizend afgenomen naar 19.573.



Italië werd erg hard getroffen door de pandemie, en ging begin maart in lockdown. Begin mei startte de versoepeling ervan.