Italië legt reddingsschip Ocean Viking aan de ketting: “Te gevaarlijke toestanden” SVM

23 juli 2020

08u49

Bron: ANP 0 De Italiaanse kustwacht heeft weer een schip aan de ketting gelegd dat gebruikt wordt om migranten uit zee te redden. De autoriteiten zeggen dat aan boord van de Ocean Viking sprake is van gevaarlijke toestanden. Details daarover worden echter niet gegeven.

In een verklaring van de kustwacht klinkt het dat er "technische en operationele onregelmatigheden" plaatsvinden. Die kunnen de veiligheid van de opvarenden in gevaar brengen. Het schip bevindt zich nu in de haven van Porto Empedocle op Sicilië en zal pas vrijgegeven worden als die problemen opgelost zijn.

Volgens de organisatie achter het schip probeert Italië haar “levensreddende werk” te dwarsbomen. De voornaamste kritiek is dat te veel mensen aan boord waren, oordeelt SOS Mediterranee. Geredde mensen zouden in hun ogen echter niet mogen meegerekend worden als normale passagiers.

Italië heeft eerder deze maand op vergelijkbare gronden ook een ander schip aan de ketting gelegd. Het ging om de Sea-Watch 3. Die wordt ook ingezet om migranten te redden die via bootjes Europa proberen te bereiken.