Italië laat schip met migranten aanmeren in Sicilië, maar wil verdeling van opvarenden: "Nu moet Europa snel haar rol spelen" ADN

20 augustus 2018

18u47

Bron: Belga 6 Italië heeft vandaag na een vier dagen durende stand-off groen licht gegeven aan de Diciotti om aan te meren in Sicilië. Rome dringt er echter bij Europa op aan om de 177 migranten aan boord te verdelen over andere Europese staten. Het schip van de Italiaanse kustwacht pikte de migranten donderdag op in Maltese wateren. Sindsdien ruzieden Malta en Italië over wiens verantwoordelijkheid het is om de mensen aan boord op te nemen.

"Het schip Diciotti zal aanmeren in Catania", zo liet de Italiaanse minister van Infrastructuur en Transport Danilo Toninelli op Twitter weten. "Nu moet Europa snel haar rol spelen", voegde hij er aan toe.

Kort daarvoor was minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini al teruggekomen op zijn dreigement van zondag om de migranten terug te sturen naar Libië. Bronnen binnen het ministerie stelden niettemin dat Salvini de migranten niet van boord wilde laten zolang er geen "zekerheid is dat de 177 elders terechtkunnen".



De Europese Unie en de Verenigde Naties waarschuwden al herhaaldelijke keren dat het illegaal is om bootvluchtelingen terug te sturen naar Libië, waar ze mishandeling en foltering riskeren. Italië liep voor dergelijke praktijken in 2012 al een veroordeling op van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt dat Europa het verzoek van Rome heeft ontvangen en zegt dat met de lidstaten zal worden onderhandeld over de verdeling van de migranten. Ze wijst er wel op dat zoek- en reddingsmissies net als beslissingen met betrekking tot ontscheping niet onder de bevoegdheid van de commissie vallen, maar eerder onder het internationaal recht en de jurisdictie van de lidstaten thuishoren.

Het schip van de Italiaanse kustwacht lag al enige tijd geblokkeerd voor de kust van Lampedusa aangezien niemand de migranten, die tussen Malta en Italië werden gered, wilde laten ontschepen. Onder de 177 migranten aan boord bevinden zich volgens interne documenten van de Italiaanse kustwacht ook 34 kinderen en 6 vrouwen.