Italië laat 32 migranten van reddingsschip aan wal

Der Moment in dem du erfährst, dass du in #Sicherheit bist. Die #AlanKurdi darf in den nächsten Stunden in #Pozzallo anlegen.



Schwer genug fällt es Vielen von uns zu vergeben oder danke zu sagen.



Ein Anfang: #Danke an alle, die in #Italien ihren Teil dazu beitrugen. pic.twitter.com/WvV4ChEYS3

Gorden Isler 🇪🇺(@ gorden_isler)