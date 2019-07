Italië krijgt te maken met zwaar stormweer: strandgangers rennen voor hun leven mvw

10 juli 2019

15u42

Bron: CNN, AP 10

Italië krijgt sinds zondag te maken met zwaar stormweer. Strandgangers in het Oost-Italiaanse Tortoreto worden opgeschrikt door hevige wind en rennen voor hun leven. Volgens weerdienst 3BMeteo werden vooral de regio’s rond Rimini in Emilia-Romagna, Ancona in de Marken alsook de Abruzzen getroffen. In die regio raakten achttien mensen gewond in Pescara. Nabij Ancona is iemand gestoven na een blikseminslag.

Maandag kreeg Venetië het opnieuw zwaar te verduren. Voor de tweede dag op rij verzamelde het noodweer zich boven de stad. Zondag kon een ongeluk met een cruiseschip op het nippertje vermeden worden. De Costa Deliziosa van de maatschappij Costa Crociere ramde ei zo na enkele ferry’s en een jacht toen het gevaarlijk dicht langs de pier voer tijdens een regenstorm.