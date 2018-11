Italië krabbelt terug en gaat mogelijk akkoord met Europees begrotingscompromis AW

21 november 2018

11u37

Bron: Belga 0 Italië is mogelijk toch bereid zijn omstreden begrotingsvoorstel aan te passen. Dat zegt de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini in een interview in de krant La Stampa. De Europese Commissie maakt vandaag nog haar bevindingen over de Italiaanse begroting bekend.

De nieuwe regering van het land wilde het begrotingstekort tot 2,4 procent op laten lopen om enkele verkiezingsbeloftes uit te kunnen voeren. De Europese Commissie keurde de ontwerpbegroting af, een unieke maatregel, omdat de plannen in strijd zijn met Europese budgetregels. Italië was vooralsnog niet bereid tot aanpassingen, wat het land op sancties kan komen te staan.



De financiële markten reageerden opgelucht op het interview. De onrust rondom de Italiaanse begroting zorgde de laatste tijd voor onrust, wat onder meer te merken was op de aandelen- en obligatiemarkt.

Lagere economische groei

Italië eindigt dit jaar met een lagere economische groei dan eerder voorspeld, zo bleek uit nieuwe cijfers van het Italiaanse statistiekbureau Istat. De groei komt nu naar verwachting uit op 1,1 procent, waar bij een vorige raming in mei nog op 1,4 procent groei werd gerekend. De verlaagde verwachting heeft te maken met de wereldwijde handelsoorlog, geopolitieke spanningen en hogere olieprijzen.

Voor volgend jaar voorspelt Istat een groei van 1,3 procent. Dat is minder dan de 1,5 procent waar de populistische coalitie op mikt. De werkloosheid pakt dit jaar en volgend jaar wel lager uit dan verwacht.