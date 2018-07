Italië komt tegemoet aan 'antivaxxers' en zwakt vaccinatieplicht af

kv

05 juli 2018

18u07

Bron: Belga

0

De nieuwe populistische regering in Italië zwakt de controversiële vaccinatieplicht af. Vanaf komend schooljaar moeten kinderen en hun ouders alleen nog zelf informatie verstrekken over de toegediende vaccins. Dat verklaarde minister van Gezondheid Giulia Grillo donderdag in Rome. Tot dusver moest een attest van gezondheidszorg voorgelegd worden, vooraleer kinderen werden toegelaten in het kinderdagverblijf of school.