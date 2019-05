Italië kiest eerste transgender burgemeester ses

29 mei 2019

11u48

Bron: The Washington Post 0 Italië heeft voor het eerst een transgender tot burgemeester verkozen. Gianmarco Negri mag Tromello, een gemeente in het noorden van Italië, leiden. Opmerkelijk, in een land waar extreemrechts zegeviert.

Het extreemrechtse Lega van Matteo Salvini scheerde hoge toppen bij de Europese verkiezingen. Met 34 procent van de stemmen is Salvini de onbetwiste numero uno. De overwinning is een vervolg op het succes van de Italiaanse parlementsverkiezingen een jaar geleden. Het bewijst dat de harde aanpak van migranten werkt.

Maar daarnaast is Salvini ook een pleitbezorger van ‘de natuurlijke familie’. Een van de machtigste mannen van Italië steekt niet onder stoelen of banken dat hij het niet hoog op heeft met homoseksualiteit en transgenders. Rechten voor homoseksuelen en transgenders noemde hij eerder al een ‘een bedreiging voor onze identiteit, voor onze natie’.

Zijn populistische Lega is ontstaan en groot geworden in Noord-Italië. En toch is het net daar dat de eerste transgender burgemeester werd verkozen. Gianmarco Negri, een 40-jarige advocaat, mag zich vanaf nu burgemeester noemen van Tromello, een gemeente met zo’n 3.700 inwoners. Zondag kreeg hij met zijn linkse lijst 37,5 procent van de stemmen.

Negri, een activist voor rechten van transgenders, voerde campagne onder de slogan ‘CambiaMenti per Tromello’, wat zoveel betekent als ‘Veranderingen voor Tromello’.