Italië keurt coronahulppakket van 25 miljard euro goed YV

16 maart 2020

17u10

Bron: Belga 0 De Italiaanse overheid heeft het vorige week aangekondigde hulppakket van 25 miljard euro goedgekeurd. Dit pakket is bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De Italiaanse regering heeft daarvoor een decreet aangenomen. Volgens premier Giuseppe Conte moeten daarmee erg getroffen ondernemingen, zelfstandigen en gezinnen gesteund worden.

De regering wil ongeveer 10 miljard in de arbeidsmarkt pompen. De betaling van belastingen wordt uitgesteld. Ook zullen het gezondheidssysteem en de civiele bescherming met enkele miljarden euro’s versterkt worden.

Niemand in de steek

Het hulppakket was een tijd geleden al aangekondigd. Volgens Conte zal ook het huidige pakket niet volstaan en zijn nog hogere bedragen nodig. De Italiaanse regering zal in april bijkomende maatregelen nemen. “Niemand zal in de steek worden gelaten”, aldus Conte. “We kunnen fier zijn dat we Italianen zijn. Samen zullen we dit doorstaan.”

Italië is in Europa het land dat het zwaarst is getroffen door het coronavirus, met tot op heden zo’n 25.000 besmettingen en meer dan 1.800 doden.