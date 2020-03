Italië kan kopstuk maffia vatten dankzij lockdown door coronavirus KVDS

13 maart 2020

20u16

Bron: ANP 5 De Italiaanse politie heeft mede met dank aan het coronavirus een kopstuk van de Zuid-Italiaanse maffiaclan ‘Ndrangheta kunnen oppakken. In een uitgestorven straat in de stad Bruzzano Zeffirio verried de 42-jarige Cesare Cordi zich door een sigaret op te steken. De gloed daarvan was zichtbaar door het luik van het huis waarin hij zich had verstopt.

Het kostte de politie daarna weinig moeite om Cordi aan te houden. Hij was op de vlucht sinds de rechter een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Cordi zou een vooraanstaande positie hebben in de 'Ndrangheta van Reggio Calabria, een regio gelegen in de punt van de laars van Italië.

Lees ook: Nergens anders in Europa zoveel besmettingen als in Italië: “Dit is een economisch hartinfarct en wij zullen het ook voelen” (+)

Bekijk ook:

Wereldwijd meer dan 4.000 doden door coronavirus