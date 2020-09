Italië in shock: MMA-vechters slaan jongeman (21) dood in uitgaanscentrum HR

07 september 2020

17u10

Bron: Ansa, Il Messagero, Corriere, La Rapublica 10 Italië reageert geschokt op een dodelijke vechtpartij in de buurt van Rome. Willy Duarte (21), een jongeman die wilde bemiddelen in een ruzie, werd door vier aanvallers geschopt en geslagen tot hij dood was. Twee van de vier daders zijn volgens Italiaanse media MMA-vechters. “Iedereen kende hen. Ze ranselden al verschillende mensen af.”

Willy Duarte (21), van Kaapverdische oorsprong maar geboren en getogen in Italië, werkte zaterdag eerst nog als hulpkok in een hotel. Daarna trok de jongeman met vrienden naar een club in Colleferro, op zo’n vijftig kilometer van de hoofdstad.

Omstreeks drie uur ’s nachts raakte een vriend van Duarte betrokken in een vechtpartij. De jongeman wilde bemiddelen, maar werd zelf aangevallen. Dat bekocht hij met zijn leven.

Vier mannen sloegen en schopten hem, tot hij voor dood bleef liggen op de grond. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp kon niet meer baten. De vier vermoedelijke daders werden later gearresteerd. Na de dodelijke vechtpartij zaten ze rustig ergens een biertje te drinken.

Racisme

Twee van hen, de broers Marco (26) en Gabriele (24) Bianchi, zijn volgens Italiaanse media actief als MMA-vechters. In die sport is een veelheid van technieken uit tal van vechtkunsten toegelaten, waaronder schoppen en slaan. De twee andere verdachten, Francesco B. (23) en Marco P. (22), minimaliseren hun aandeel in de vechtpartij. Het politieonderzoek loopt nog.

De vier zitten momenteel in de gevangenis. Ze worden beschuldigd van doodslag. De politie gaat ook na of racisme een rol speelde bij de dood van de twintiger.

“Iedereen kende hen”

In Artena, waar de broers Bianchi vandaan komen, hebben ze een slechte reputatie. De broers, die graag uitpakken met hun lichaam en tatoeages, hebben een lange voorgeschiedenis van vechtpartijen, mishandeling, bedreigingen, drugshandel en verheerlijking van geweld. “Iedereen kende hen”, klinkt het. “Ze hebben de voorbije jaren al verschillende mensen afgeranseld. Dit had niet mogen gebeuren.”

In Italië reageert geschokt op het dodelijke incident. Toen de verdachten naar de gevangenis werden overgebracht, stonden op straat tientallen mensen klaar om hen uit te schelden. Ook op sociale media worden ze belaagd.

