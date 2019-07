Italië geeft groen licht voor hogesnelheidstrein tussen Turijn en Lyon ses

27 juli 2019

17u38

Bron: Belga 0 Italië heeft dan toch groen licht gegeven voor de hogesnelheidstrein tussen Frankrijk en Italië. De nieuwe trein moet het Italiaanse Turijn verbinden met het Franse Lyon.

Het miljarden kostende spoortraject, met een ongeveer 60 kilometer lange tunnel door de Alpen, is al jaren gepland. De bouw is al deels begonnen. Het traject zou treinritten tussen belangrijke Europese steden als Milaan, Venetië, Barcelona, Lissabon en Parijs aanzienlijk bespoedigen en meer goederenverkeer op de sporen brengen.

Binnen de Italiaanse regering woedde echter maanden een bittere strijd over de hogesnelheidslijn tussen de voorstanders van regeringspartij Lega en de tegenstanders van de vijfsterrenbeweging (M5S). De Italiaanse premier Giuseppe Conte sprak deze week dan toch zijn steun uit voor de controversiële hogesnelheidslijn (TAV).

Vrijdag kwam er een brief met de Italiaanse toestemming voor het project binnen bij het Innovation and Networks Executive Agency in Brussel. Dat meldde het Italiaanse persagentschap Ansa zaterdag.

