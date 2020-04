Italië gaat opnieuw begrafenissen toelaten: “Op menselijk vlak niet draaglijk om te blijven verbieden” ADN

23 april 2020

15u25

Bron: Belga 0 Italië wil in mei opnieuw begrafenissen toelaten. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Luciana Lamorgese gezegd. "Het is op menselijk vlak niet draaglijk om begrafenissen te blijven verbieden voor de vele families die mensen verloren hebben", zei de minister aan de katholieke krant Avvenire.

De maatregel behoort tot de plannen van Italië om vanaf 4 mei geleidelijk aan het land te heropenen. "Met het oog op een graduele heropening, ga ik een concrete stap voorstellen: we moeten opnieuw begrafenissen kunnen organiseren, maar enkel in het bijzijn van dichte familieleden", zei de minister.



(Lees verder onder de foto)

Alle openbare activiteiten, waaronder ook huwelijken en begrafenissen, zijn in Italië verboden sinds de invoering van de lockdownmaatregelen op 10 mei. Kerken bleven wel open voor een individueel gebed. In bepaalde gevallen kunnen priesters wel snel een gebed voordragen en hun zegen geven als doodskisten buiten de kerk worden gebracht, in het bijzijn van een handvol mensen.



Italië heeft intussen al meer dan 25.000 doden geregistreerd door het coronavirus. Het is het op één na zwaarst getroffen land ter wereld, na de Verenigde Staten. Premier Giuseppe Conte kondigde aan dat hij tegen het einde van de week meer info zou bekendmaken over de exitstrategie van zijn land.

