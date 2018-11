Italië gaat niet naar Marrakesh en zal VN-migratriepact mogelijk niet ondertekenen ADN

28 november 2018

13u21

Bron: Belga 0 De Italiaanse regering heeft zich tegen het migratiepact van de Verenigde Naties uitgesproken. Premier Giuseppe Conte verklaarde vandaag dat de regering niet zal deelnemen aan de topbijeenkomst in Marokko, maar de beslissing in de handen van het parlement legt. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini (van de rechtse partij Lega), zegt dat de regering het VN-pact niet zal ondertekenen.

Premier Conte zei in september voor de Algemene Vergadering van de VN: "De migratieverschijnselen waar we tegenover staan, vragen van de internationale gemeenschap als geheel een gestructureerd antwoord op korte, middellange en lange termijn en op verscheidene niveaus. Op deze basis steunen we het Global Compact van de VN over migratie en vluchtelingen".

De eerste internationale overeenkomst van die aard over migratiekwesties, moet op 10 en 11 december goedgekeurd worden op een conferentie in Marrakesh. Het wil migratie op een "veilige, ordelijke en reguliere" manier laten verlopen, en tegelijk mensensmokkel bestrijden, grenzen bewaken en mensenrechten van migranten vrijwaren. Het pact is wettelijk niet bindend en slaat niet op vluchtelingen.

Salvini zegt “absoluut tegen het Clobal Compact te zijn, onder meer omdat het pact "economische migranten op hetzelfde niveau plaatst als politieke vluchtelingen".

Verscheidene landen hebben het al verworpen: Oostenrijk, Australië, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Israël, Polen, Zwitserland en de Verenigde Staten. Zoals bekend is in ons land de meerderheid verdeeld over de tekst, waarbij enkel N-VA zich verzet tegen de goedkeuring. Voor de N-VA is het pact “inhoudelijk zeer problematisch”.