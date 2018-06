Italië en Malta weigeren boot met 629 immigranten toe te laten Redactie

11 juni 2018

05u01

Bron: AD 4 Italië en Malta weigeren een boot met ruim zeshonderd immigranten toe te laten in een van hun havens. De regering in Rome heeft Malta gevraagd de immigranten op te nemen, maar dat land wees het verzoek van de hand.

Volgens de hulporganisatie SOS Mediterranee zijn er 629 immigranten aan boord van het schip de Aquarius, onder wie 134 minderjarigen en zeven zwangere vrouwen. Vierhonderd opvarenden zouden in de nacht van zaterdag op zondag door de Italiaanse marine, kustwacht en koopvaardijschepen uit het water van de Middellandse zee zijn gehaald en overgedragen aan de Aquarius.

Italië zegt 'nee'

"Malta laat niemand binnen. Frankrijk stuurt mensen terug aan de grens, Spanje beschermt zijn grenzen met wapens. Vanaf vandaag zal Italië ook beginnen om nee te zeggen tegen mensenhandel, nee tegen de business van illegale immigratie", aldus een Facebook-post van Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van de rechts-populistische regeringspartij Lega.

Eerder beschuldigde Salvini hulporganisaties er al van te fungeren als 'taxi-service'voor de migranten. Zijn Lega-partij vormde onlangs een regeringscoalitie met de radicale Vijfsterrenbeweging. Salvini beloofde zijn kiezers de immigratie te beperken.

"Malta kan niet doorgaan met de andere kant opkijken als het gaat om het respecteren van internationale conventies", aldus een statement van Salvini en de Italiaanse transportminister Danilo Toninelli, die feitelijk verantwoordelijk is voor de havens in het land.

Avec 629 rescapés à bord, l'#Aquarius a reçu l'instruction du Centre de coordination des secours maritimes italien (IMRCC) de rester en stand-by à sa position actuelle, soit 35 milles nautiques de l'#Italie et 27 milles nautiques de #Malte

Niet bevoegd

Malta zegt dat het niets te maken heeft met de operatie waarbij honderden vluchtelingen uit zee zijn gered. Volgens het land zijn de immigranten opgepikt in Libische wateren, waar de Italiaanse reddingsdiensten actief zijn. Daardoor zijn ze de verantwoordelijkheid van de Italianen, vindt de regering van het eiland.

"Wij zijn niet de bevoegde autoriteit in deze zaak, noch dragen we verantwoordelijkheid voor de coördinatie", aldus een korte verklaring van de Maltese regering.

Al 500 doden dit jaar

Volgens een tweet van SOS Mediterranee zondagavond laat ligt het schip nu tussen Italië en Malta. "Ons doel is dat de 629 mensen die nu aan boord zijn van de Aquarius, van wie we een aantal zaterdagnacht in moeilijke omstandigheden gered hebben, in een veilige haven van boord kunnen", aldus woordvoerster Mathilde Auvillain van de hulporganisatie.

De Verenigde Naties schatten dat dit jaar zeker vijfhonderd mensen zijn omgekomen terwijl ze de Middellandse Zee trachtten over te steken. Vorig jaar waren dat er 2853.