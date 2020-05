Italië duikt onder symbolische grens van honderd coronadoden per dag SVM

18 mei 2020

20u02

Bron: Belga 1 Voor het eerst in twee maanden zijn er in Italië op een dag minder dan 100 nieuwe coronasterfgevallen gemeld.

Volgens de Civiele Bescherming kwamen er op 24 uur tijd 99 overlijdens bij. Het is de laagste balans sinds 9 maart, toen er 97 overlijdens waren en het schiereiland in lockdown ging. Gisteren kwamen er nog 145 sterfgevallen bij, aldus het persbureau Ansa. In Italië zijn al 32.007 mensen aan Covid-19 overleden.

Op een etmaal telde men 451 nieuwe besmettingen, het totale aantal staat nu op 225.886. Gisteren waren er nog 675 nieuwe infecties.

Italië telt nu 66.553 coronapatiënten die nog behandeld worden, dat zijn er 1.798 minder dan gisteren. Op 24 uur tijd mochten 2.150 mensen het ziekenhuis verlaten. Op intensieve zorg liggen nu 749 mensen, dat zijn er dertien minder dan een dag ervoor.

160 doden in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië werden 160 nieuwe overlijdens gerapporteerd. Covid-19 heeft in het land al aan 34.796 mensen het leven gekost. Er kwamen 2.684 besmettingen bij, waardoor er nu in totaal 246.406 zijn.

Er zijn op een etmaal 100.678 tests uitgevoerd. In ziekenhuizen liggen nu 9.408 coronapatiënten, dertien procent minder dan gisteren.

Minder dan 2.000 Fransen op intensieve zorg

In Frankrijk zijn op 24 uur tijd 131 nieuwe sterfgevallen opgetekend. Dat maakte de nationale gezondheidsdienst (DSG) bekend.

Gisteren registreerde Frankrijk 483 bijkomende corona-overlijdens, aldus nieuwszender BFMTV. Sinds 1 maart heeft Covid-19 in Frankrijk al aan 28.239 mensen het leven gekost.

De ziekenhuizen tellen nu 19.015 coronapatiënten, 346 minder dan gisteren. De afdelingen intensieve zorg tellen nu 1.998 patiënten, in 24 uur tijd zijn 89 bedden vrijgekomen.

De DSG heeft in een etmaal 492 nieuwe infecties geteld, het totaal staat nu op 142.903. Niet minder dan 61.728 mensen zijn genezen verklaard.

