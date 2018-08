Italië dreigt met veto bij onderhandelingen over Europese begroting kv

26 augustus 2018

01u08

Bron: Belga 0 In het politieke conflict over migratie dreigt Italië ermee de onderhandelingen over het nieuwe Europese begrotingsontwerp te blokkeren. Premier Giuseppe Conte verklaarde zaterdagavond dat overwogen wordt om een veto te stellen in de lopende onderhandelingen, omdat er op Europees vlak nog geen oplossing is voor de verdeling van vluchtelingen.

Momenteel onderhandelt de Europese Unie de begroting 2021-2027. Alle lidstaten moeten die goedkeuren. "Italië neemt er akte van dat de 'geest van solidariteit' zich nauwelijks vertaalt in concrete actie", zegt Conte. "We kunnen niet met een gezamenlijke economische regio tevreden zijn."

De populistische regering, die sinds juni aan de macht is, plaatst het migratievraagstuk hoog op de agenda. De coalitie van de populistische Vijfsterrenbeweging en de rechts-populistische Lega eist dat andere EU-landen de mensen opvangen die in schamele bootjes via de Middellandse Zee de oversteek wagen naar Europa.