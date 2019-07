Italië diep verontwaardigd door moord op agent: beroofd en neergestoken in centrum Rome SVM TTR

26 juli 2019

15u40

Bron: Belga 62 De gewelddadige moord op een Italiaanse politieagent heeft in Italië voor diepe verontwaardiging gezorgd. Het 35-jarige slachtoffer werd in Rome beroofd door twee mannen en daarna doodgestoken door een van hen. De twee daders hebben de Amerikaanse nationaliteit. Eerder had de Carabinieri - de Italiaanse gendarmerie - in een verklaring te kennen gegeven dat de dader een migrant uit Afrika zou zijn.

Volgens officiële bronnen werd Mario Cerciello Rega vorige nacht beroofd door twee mannen. Ze eisten 100 euro van hem om hem in ruil zijn portemonnee terug te geven. Even later werd de politieman doodgestoken. Het incident deed zich voor in de centrale buurt Prati, vlak bij het Vaticaan.

Barbara Saltamartini, de afgevaardigde van regeringspartij Lega, beschuldigde de "buitenlandse misdadigers" van de misdaad en eiste nultolerantie voor "deze klootzakken". "Ik ben er zeker van dat ze hem zullen pakken”, voegt minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini toe. “Hij zal de rest van zijn leven boeten voor zijn daden door dwangarbeid uit te voeren." In Italië zijn er echter geen voorzieningen voor dwangarbeid in de gevangenis.

🔴 Caccia all’uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un Carabiniere a coltellate.

Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa.https://t.co/NOcQhCIeYn Matteo Salvini(@ matteosalvinimi) link

In een bericht op Facebook drukt de Italiaanse gendarmerie haar diepste medeleven uit. “Dit verlies treft alle 110.000 Carabinieri”, klinkt het.