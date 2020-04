Italië buigt zich over “verantwoorde” versoepeling van lockdown vanaf 4 mei ADN

21 april 2020

08u45 2 Italië denkt eraan de strikte lockdown na 3 mei te versoepelen. Een gedetailleerd plan wordt pas tegen het einde van de week verwacht en het lijkt erop dat het een werk van lange adem zal worden, met grote verschillen tussen regio’s. “Ik zou willen zeggen dat we op 4 mei alles weer onmiddellijk heropenen, maar dat zou onverantwoord zijn”, laat premier Giuseppe Conte verstaan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De gezondheidsautoriteiten in Italië meldden maandag 2.256 nieuwe infecties met het nieuwe coronavirus, de geringste toename in ruim een maand. In totaal zijn in Italië sinds februari ruim 180.000 mensen besmet geraakt. Het dodental steeg met 454 tot 24.114. Alleen in de Verenigde Staten heeft de ziekte meer patiënten het leven gekost.

Fase 2

De Italiaanse premier zegt in een statement dat de overheid nu alles in het werk stelt om te kijken hoe Italië na 3 mei de stap kan zetten naar ‘fase 2', die van het samenleven met het virus. Hij wijst erop dat “veel Italianen de strikte maatregelen die vandaag nog steeds gelden beu zijn en graag een grote versoepeling of zelfs een totale afschaffing zouden willen”. “En dan zijn er de zaken en commerciële activiteiten die zo snel mogelijk terug weer moeten heropstarten.”



“Ik zou graag willen zeggen: laten we alles heropenen”, vervolgt hij. “Meteen. Morgenochtend beginnen we weer.”

Besmettingscurve

Maar zo simpel is het niet. “Deze regering heeft al die tijd de bescherming van de gezondheid van haar burgers centraal gesteld, en ze is zeker niet ongevoelig voor de doelstelling om de efficiëntie van het productiesysteem te behouden. Maar zo’n beslissing zou onverantwoord zijn. Het zou de besmettingscurve op een ongecontroleerde manier doen stijgen en zou alle inspanningen die we tot nu toe hebben gedaan, gewoon wegvegen. In één keer.”

“In dit stadium kunnen we ons niet veroorloven om geïmproviseerd te handelen”, aldus Conte. “De versoepeling van de maatregelen moet gebeuren op basis van een goed gestructureerd en duidelijk plan en een serieus, wetenschappelijk programma. We kunnen het ons niet veroorloven om details te vergeten.”

Territoriale verschillen

De Italiaanse premier stelt verder dat zijn land zal moeten handelen op basis van een nationaal programma, maar daarbij rekening houdend met de territoriale bijzonderheden en in verhouding met het aantal geïnfecteerden en patiënten van Covid-19. “Een nieuwe stijging van de besmettingscurve moet tot het minimum worden beperkt”, benadrukt hij.

“We zullen beslissingen nemen zoals we altijd hebben gedaan: met moed, helderheid, vastberadenheid”, klinkt het verder. “In het belang van het hele land. In het belang van de burgers van het noorden, het centrum, het zuiden en de eilanden. We moeten samen marcheren en de gemeenschapsgeest op peil houden. Dit is onze kracht.”

Oproep

Conte besluit met een oproep: “En laten we stoppen met streng te zijn voor ons land. De hele wereld heeft moeite. We mogen trots zijn op hoe we omgaan met deze zware test. Voor het einde van deze week hoop ik het plan aan u te kunnen communiceren en meer uitleg te geven over de details. Een redelijke voorspelling is dat we het vanaf 4 mei zullen toepassen.”