Italië beschuldigt Franse grensagenten van illegale drugtest Jolien Meremans

31 maart 2018

15u51

Bron: Reuters 0 Franse grensagenten worden onder vuur genomen door de Italiaanse overheid. De agenten dwongen zonder enige aanleiding een urinetest af van een Nigeriaanse migrant. Volgens de voormalige premier zijn uitslagen van de verkiezingen dan ook allesbehalve een verrassing.

Italiaanse functionarissen veroordelen Franse grensagenten voor het betreden van een Italiaans treinstation. De agenten dwongen een Nigeriaanse migrant een urinemonster af te leggen voor een drugstest.

De humanitaire groep Rainbow4Africa, die migranten helpt bij de kruising van Bardonecchia bij Turijn, beschuldigde de politie op vrijdagavond.

Zoveelste inbreuk

Een vrijwilliger die getuige was van het incident vertelde Sky TG24 dat de Nigeriaan Italiaanse identiteitspapieren had, in het bezit was van een geldig treinkaartje Parijs-Napels en dat zijn urinetest negatief was. De woordvoerder van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken gaf geen commentaar.

Voormalig minister Enrico Letta hekelde de 'overval' als de zoveelste fout van de partners van Italië in de Europese migratiecrisis. "En Europa vraagt zich af wat de uitkomst van de Italiaanse verkiezingen is!" hij tweette, verwijzend naar de overwinning van 4 maart van rechtse, anti-immigrant troepen die munt hebben geslagen op de migranten.

Versterkte controles

Franse en Oostenrijkse grenspolitie-agenten hebben de controles langs de noordgrens van Italië geïntensiveerd om te voorkomen dat migranten hun land binnenkomen aan boord van treinen, vrachtwagens of zelfs te voet.

