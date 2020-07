Italië bekijkt gedwongen ziekenhuisopname voor coronapatiënten nadat één lastige besmette man broeihaard veroorzaakte ADN

Bron: Belga 14 De Italiaanse regering bekijkt of ze mensen met een coronabesmetting gedwongen kan laten opnemen in een ziekenhuis indien ze door hun gedrag een risico vormen voor verdere besmettingen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Roberto Speranza zondag gezegd.

"Ik bekijk met mijn advocaten de mogelijkheden voor gedwongen medische behandelingen in gevallen waarin een persoon behandeld moet worden, maar weigert dat te laten doen", zo werd Speranza zondag geciteerd in de krant La Repubblica.

Ondernemer

In Italië is veel te doen over een coronapatiënt in de regio van Veneto die weigerde naar het ziekenhuis te gaan. De ondernemer, die op 25 juni was teruggekeerd van een zakenreis in de Balkan, had nochtans duidelijke symptomen van het coronavirus, zoals onder meer koorts.



Desalniettemin ging hij onder meer naar een verjaardag en een begrafenis, waar hij verschillende anderen besmette. Op 28 juni ging hij dan toch naar het ziekenhuis, waar hij positief testte op het coronavirus. Hij weigerde echter te blijven en ging terug naar huis. Maar hij ging ook niet in isolatie. Inmiddels wordt hij verantwoordelijk geacht voor een broeihaard in Vicenza.

De man moest uiteindelijk op 1 juli opgenomen worden op de afdeling intensieve zorgen, nadat zijn toestand verslechterde.

Stijging besmettingen

Met 35.000 overlijdens is Italië bijzonder hard getroffen door de pandemie. De lichte stijging van het aantal besmettingen in verscheidene regio's verontrust dan ook de autoriteiten.

De voorbije 24 uur telden de Italiaanse autoriteiten 235 nieuwe besmettingen. Zo waren er volgens de krant La Reppublica 68 nieuwe positieve gevallen in Lombardije. Ook in de centrale streken Emilia Romagna en Lazio zijn er opnieuw meer positieve gevallen.

De gouverneur van de regio Veneto, Luca Zaia, riep vandaag op tot meer waakzaamheid en voorzichtigheid. In Veneto is het reproductiegetal van het virus (hoeveel mensen elk besmet persoon op zijn beurt besmet) gestegen van 0,43 naar 1,63. De gouverneur is razend. Volgens Zaia wordt de stijging veroorzaakt door onvoorzichtige mensen en hun onverantwoord gedrag. De bewuste ondernemer waar zoveel rond te doen is, is alvast intussen door de regio aangeklaagd voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid.

