Italianen zijn in lockdown gemiddeld twee kilo bijgekomen

05 mei 2020

22u14 1 Sinds de start van de lockdown op 9 maart zijn Italianen gemiddeld twee kilogram bijgekomen, meldde de Italiaanse boerenbond Coldiretti vandaag. De 60,6 miljoen Italianen moesten als eerste Europeanen in quarantaine en hebben opmerkelijk meer calorierijk ‘comfortfood’ gekocht.

Ze aten qua hoeveelheid voedsel achttien procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Enige beweging werd door de maatregelen net ingeperkt, wat de gewichtstoename in de hand heeft gewerkt.

Italianen zijn massaal desserts gaan bakken om de dag door te komen. In de periode tussen 16 maart en 12 april was er een hausse op suiker (150% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar), blijkt uit cijfers over de nationale consumptie. Ook bloem (14%) ging vlot over de toonbank. Wie zelf niet aan het koken sloeg, kocht in de supermarkt volop kant-en-klare maaltijden: meer pizza’s (38%) (ook aan huis geleverd), meer pastagerechten (24%) en meer desserts (13%). Italianen dronken ook vaker alcohol bij hun maaltijden.



56 dagen na de start van de quarantaine zijn de maatregelen sinds maandag wat versoepeld. Het huis verlaten om te gaan joggen of wandelen is opnieuw toegestaan. Het wegwerken van de coronakilo’s heeft voor 47% van de Italianen een hoge prioriteit, blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ixè. Dit willen ze bekomen met te sporten en/of te diëten.



Een op drie volwassen Italianen is te dik, bijna een op de tien (9,8%) is obees. Een vierde van de Italiaanse jongeren onder de achttien weegt te veel, in concrete cijfers zijn dat 2.130.000 personen.