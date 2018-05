Italianen woedend om uitspraken Duitse eurocommissaris: "In Brussel kennen ze echt geen schaamte" Dan toch regering Vijfsterrenbeweging en Lega? TT

30 mei 2018

12u17

Bron: Reuters, Belga, ANP 5 De Duitse EU-commissaris Günther Oettinger (Begroting) heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitlatingen over Italië. De Duitser had in een gesprek met Deutsche Welle gezegd dat hij hoopt en verwacht dat de financiële markten de Italianen doen inzien dat ze niet op populisten ter linker- of rechterzijde moeten stemmen. Dat wekte verontwaardiging op bij de Italianen, die zich afvroegen waarom ze eigenlijk nog gaan stemmen.

In zijn spijtbetuiging schrijft Oettinger: "Het was niet mijn bedoeling onrespectvol te zijn. Ik heb het volle respect voor de wil van de kiezer, in welk land dan ook, of ze nu rechts of links zijn."

Italiaanse politici reageerden kwaad. Het is ongebruikelijk dat EU-commissarissen zich uitspreken over de politiek in een lidstaat voordat er een regering is. In het interview wees Oettinger erop dat de politieke impasse in Italië de evolutie van de staatsobligaties, de beurswaarde van de banken en de economische ontwikkeling negatief beïnvloedt. "Men kan dus hopen dat dit een rol zal spelen tijdens de verkiezingscampagne, als een signaal om populisten van links en rechts geen regeringsverantwoordelijkheid te geven", zei hij.

"Ik ben niet bang"

In Italië werd meteen ziedend gereageerd, ook al omdat de opmerking in een meer radicale versie werd geciteerd op sociale media. "In Brussel kennen ze echt geen schaamte. Oettinger zegt dat de markten de Italianen zullen tonen om juist te stemmen. Als dat geen dreigement is... ik ben niet bang", zo tweette Matteo Salvini, de leider van de Lega die prompt het ontslag van de eurocommissaris vroeg.

Luigi Di Maio van de Vijfsterrenbeweging bestempelde de verklaring als "absurd". "Die mensen behandelen Italië als een vakantiekolonie waar ze de zomer doorbrengen. Maar binnen enkele maanden zal er een regering van verandering geboren worden en zullen we ervoor zorgen dat we gerespecteerd worden in Europa", reageerde hij.

"Wij zijn er om kiezers te dienen, niet om hen de les te spellen"

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europees president Donald Tusk floten Oettinger terug. Juncker liet weten ervan overtuigd te zijn dat het lot van Italië niet in de handen ligt van de financiële markten. "Italië zal doorgaan op het Europese pad en verdient respect." Tusk riep "alle EU-organen" op "de kiezers te respecteren". "Wij zijn er om hen te dienen, niet om hen de les te spellen."

My appeal to all EU institutions: please respect the voters. We are there to serve them, not to lecture them. #Italy @dwnews Donald Tusk(@ eucopresident) link

Nieuwe verkiezingen...

De eurosceptische verkiezingswinnaars Lega en de Vijfsterrenbeweging (M5S) stonden zondag op het punt een regering te vormen, maar zijn woedend afgehaakt toen president Mattarella niet akkoord ging met de voorgestelde minister van Economie en Financiën, een criticus van de euro. Hoewel een nieuwe poging wordt ondernomen, was daarmee de kans op nieuwe verkiezingen sterk toegenomen.

... of toch een regering Vijfsterrenbeweging-Lega?

Al kan het ook anders lopen. Beide partijen overwegen volgens Italiaanse media alsnog een poging tot regeringsvorming. De leider van de M5S, Luigi Di Maio, zei in Napels dat hij in geval van nood met president Sergio Mattarella over een nieuwe coalitie van zijn partij met de Lega kan praten.

Het zou gaan om een regeringsploeg onder leiding van mogelijk een topman van de radicaal-rechtse Lega, zoals Lega-leider Matteo Salvini of een partijbons van de Lega uit Lombardije, Giancarlo Giorgetti. De twee partijen kunnen ook besluiten toch maar een andere kandidaat-minister voor Financiën voor te dragen.

Beoogd interim-premier Carlo Cottarelli zou gisteren aan president Mattarella zijn regeringsploeg voorstellen, maar deed dat tot verbazing van velen uiteindelijk niet. Mogelijk een teken dat er naar een ander scenario wordt gezocht. Vanmorgen ging Cottarelli opnieuw op bezoek bij de president.

Volgens sommige Italiaanse media matigen zowel de M5S als de Lega nu hun toon omdat ze per slot van rekening weinig voor vervroegde verkiezingen voelen.