Italianen openen nieuwe snelwegbrug in Genua IB

03 augustus 2020

03u46

Bron: Belga 0 De nieuwe brug over de rivier de Polcevera in het westen van Genua wordt maandag feestelijk geopend. De San Giorgiobrug vervangt het snelwegviaduct dat 14 augustus 2018 tijdens noodweer over 200 meter instortte. De instorting van die in 1967 geopende brug veroorzaakte 43 doden.

President Sergio Mattarella en burgemeester Marco Bucci zijn bij de opening, die door veel Italianen wordt gezien als een teken van hoop voor het onder meer door het coronavirus geteisterde land.

De brug naar ontwerp van de Genuaanse architect Renzo Piano herstelt de verbinding van Genua met de westeliijker gelegen luchthaven en havens. De brug is ook een belangrijke route van Frankrijk naar Italië.

De nieuwe brug is ontworpen door de Genuaanse architect Renzo Piano en gaat woensdag voor het verkeer open. De brug is recent beproefd door een enorm konvooi van 56 zwaarbeladen vrachtwagens die samen ruim 2.400 ton wogen.

Oorzaak instorting nog steeds onduidelijk

Waardoor de oude brug is ingestort is nog steeds onduidelijk. Pijlers van de brug hadden al mankementen en er was al geopperd dat er nog een brug moest komen, omdat het veertig jaar oude viaduct te zwaar zou worden belast. Blikseminslag en aardverschuivingen op 14 augustus 2018 zijn ook als boosdoeners genoemd.

De ondergang van de oude brug heeft ook tot politieke en financiële twisten geleid. Recent is na lang touwtrekken overeengekomen dat de eigenaar van de maatschappij die de tolwegen exploiteert, de Benetton Groep, zich terugtrekt uit snelwegexploitant Autostrade (ASPI). Die komt dan in handen van een staatsbedrijf.