Italianen mogen schieten op overvallers ADN

28 maart 2019

18u11

Bron: ANP 0 Het wordt voor Italiaanse rechters moeilijker om mensen te straffen die op overvallers schieten die hun eigendommen zijn binnengedrongen. Het Italiaanse parlement nam vandaag een wet aan die een dergelijke vorm van zelfverdediging legitiem maakt.

De wet op de zogenoemde “legitieme verdediging” is een overwinning voor vicepremier Matteo Salvini, leider van de rechts-populistische anti-immigratiepartij Lega.



Hoewel de gewelddadige criminaliteit in Italië de laatste jaren is verminderd, heeft Salvini het onderwerp altijd hoog op de agenda gehouden en publiekelijk burgers gesteund die vervolgd werden omdat ze op een overvaller hadden geschoten.