Italianen in Bari willen al meteen minimumloon cashen na overwinning M5S

08 maart 2018

17u41

De populistische Vijfsterrenbeweging (Movimento Cinque Stelle of M5S) heeft de Italiaanse verkiezingen gewonnen. De partij beloofde onder meer een soort van minimumloon in de strijd tegen armoede. Lokale overheidsdiensten in Bari worden nu plots overspoeld met aanvragen voor die uitkering. Maar die formulieren zijn er natuurlijk niet: zo'n systeem om een minimuminkomen te garanderen bestaat niet in Italië.

Heel wat ongeduldige Italianen kloppen al aan bij de lokale overheidsdiensten om hun minimumloon te eisen. "M5S heeft gewonnen, geef ons nu de formulieren voor dat minimuminkomen", is de volkskreet in enkele gemeentes van Puglia. De opvallende hersenkronkel werd het eerst gemeld in Giovinazzo bij Bari, een kleine Zuid-Italiaanse gemeente met amper 20.000 inwoners. M5S haalde er een klinkende overwinning. Maar die M5S-kiezers lijken nu dus al meteen boter bij de vis te eisen. Franco Lacarra van het centrum voor arbeidsbemiddeling 'Porta Futuro' in Bari kreeg op één dag zo'n vijftig mensen over de vloer die naar de aanvraagformulieren voor de uitkering vroegen. Dat zijn uiteraard niet de grote massa's, beseft Lacarra zelf ook, maar de interesse - vooral bij jongeren - vindt hij toch opmerkelijk.

Dat minimumlinkomen was een van de verkiezingsbeloften van Luigi Di Maio en zijn Vijfsterrenbeweging. Maar zoals altijd is dan de vraag NA de stembusslag in hoeverre dat allemaal in de praktijk zal worden gebracht. Momenteel bestaat er in Italië geen minimumloon. Bedoeling zou zijn dat iedereen een inkomen van minstens 780 euro ter beschikking zou hebben. Vooral werklozen en slecht betaalde, vaak laaggeschoolde, werknemers hebben er dus baat bij.

Blijkbaar namen zij de verkiezingsbelofte al meteen voor realiteit. Het lijkt alvast voor velen van hen in Bari een belangrijke factor te zijn geweest om voor MS5 te stemmen.